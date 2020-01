De Maggio: “Demme scelto per la leadership, Lobotka decisive le prossime 48 ore”

Valter De Maggio, intervenuto nel corso di Radio Goal, ha parlato delle ultime novità di mercato che interessano il Napoli.

In particolare, ha parlato di Diego Demme, Stanislav Lobotka e delle possibili cessioni in casa Napoli. Di seguito le sue parole:

“Demme, una volta che ha terminato le visite mediche, andrà alla filmauro per firmare il contratto. Cinque anni di contratto per lui; è stato scelto perché serviva uno che dettasse i tempi, ma anche e soprattutto perché serve un uomo di esperienza e personalità in mezzo al campo, con leadership.

Lobotka arriverà al Napoli se il Celta Vigo, nelle prossime 48 ore, riuscirà ad acquistare il suo sostituto. Si è in una fase di stallo; se arrivasse Lobotka, partirebbero in due nel Napoli: Younes e Gaetano. Quest’ultimo partirebbe per dargli il giusto spazio e su di lui ci sono molti club di B ma anche due di Serie A.

Infine, oggi o domani potrebbe essere la giornata decisiva per la cessione di Tonelli, o alla Sampdoria o alla Spal. Il volere del difensore però è quello di tornare alla Sampdoria.

