De Siervo: “La Supercoppa si giocherà in Arabia Saudita, per i diritti TV valutiamo un piano B”

L’amministratore delegato della Lega Serie A, Luigi De Siervo, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio 24.

“Per la Supercoppa c’è un contratto firmato e la Lega Serie A onora i contratti firmati. C’è solo una possibilità: le squadre di calcio, in questo caso Juventus e Lazio, possono addurre legittimi argomenti per non rispettare il contratto. Al momento questo non è avvenuto quindi si gioca in Arabia Saudita.

Diritti Tv? E’ un argomento caldo. Verranno valutate le ultime offerte. La Lega Serie A farà un bando dopo l’estate, con largo anticipo. Stiamo valutando se definire da oggi un piano B, il paracadute: un piano temporale nel caso in cui l’asta non sia soddisfacente per determinare gli step successivi cioè la costruzione di un proprio canale”.

Fonte ANSA

