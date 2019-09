Il Lecce, dopo il bel successo ottenuto in casa del Torino, è al lavoro per preparare la sfida di domenica contro il Napoli, al Via del Mare.

Seduta d’allenamento pomeridiana ieri per i giallorossi, agli ordini del tecnico Liverani, in preparazione della gara contro gli azzurri, reduci dal trionfo europeo sul Liverpool. Meccariello e Dell’Orco hanno proseguito nel loro lavoro personalizzato. Oggi allenamento al mattino, a porte chiuse, all’Acaya Golf Resort & SPA.

