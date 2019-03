Del Genio critico sul pareggio tra Sassuolo-Napoli

Paolo Del Genio ai microfoni di Radio Kiss Kiss dichiara:

“Il Napoli è sceso in campo male nella ripresa, come se tutto fosse dovuto e come se questo fosse un allenamento. Non sono d’accordo nemmeno con i cambi. Insigne ha trovato un grande tiro a giro, ma a me non piace vedere giocare il Napoli così, non si può pensare di vivacchiare pensando solo all’Europa League, sarebbe difficile pensare di fare così tutti i punti che ci servono”.

