Spalletti, è arrivato il sì al Milan dall’ex allenatore della Roma, che ha ancora un contratto con l’Inter di 5 milioni netti.

All’allenatore piace il progetto tecnico del Milan ed è pronto a trasferirsi in rossonero, ma sarà necessario trovare la giusta quadratura economica con i nerazzurri (la buonuscita), senza la quale si bloccherebbe tutto. Elliott e Zhang sono in contatto per cercare l’intesa: al Milan firmerebbe un contratto di tre anni.

Fonte Sky

Comments

comments