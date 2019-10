Del Genio: “Modulo? Non è che con il 4-3-3 il colpo di testa di Milik entra in porta…”

Paolo Del Genio, giornalista, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli esprimendosi in merito alle critiche mosse a Carlo Ancelotti.

“Il Napoli già sta giocando con un terzo centrocampista a sinistra oltre ai due al centro, ma lo schieramento resta il 4-4-2. Se ci saranno 4 attaccanti in formazione sarà scongiurato, ma anche se ci fossero 3 centrocampisti bisognerà vedere lo schieramento. Secondo me è difficile una rivoluzione così perché in mezzo avresti solo 4 giocatori per 3 ruoli e poi in attacco avresti tanti attaccanti che giocherebbero ancora meno e tre punte per un posto solo, ma non credo sia successo chissà cosa per giustificare un cambio di modulo. I problemi del Napoli sono stati difensivi nelle prime due, ma errori individuali, poi di mancata concretizzazione nelle successive e questo problema non si risolve con il 4-3-3. La battuta viene semplice a quelli che dicono del 4-3-3: garantitemi che col 4-3-3 Milik e Callejon segnano in Belgio. E’ riduttivo parlare di risolvere tutto col 4-3-3”.

