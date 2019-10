Walter Mazzarri, allenatore del Torino, ha parlato in una bellissima intervista a Paolo Condò per Sky Sport. Ecco cosa ha detto del passato al Napoli.

“Con gli azzurri sono state stagione meravigliose, arrivammo agli ottavi Champions, per poco ai quarti, ci ha sollevato il fatto che il Chelsea, che ci eliminò, arrivò a vincerla quella coppa. Me ne sono andato perché vivo di stimoli e dopo il secondo posto non avevo più la certezza di poter lottare per lo scudetto. L’Inter arrivò dopo”.

