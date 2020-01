Del Genio: “Ospina bravo con i piedi, ma Meret è un fuoriclasse”

Paolo Del Genio è stato interrogato sull’alternanza dei portieri del Napoli ai microfoni di Tele A, in particolare sulle parole di Gattuso a riguardo.

“Ospina è più bravo di Meret con i piedi, ok, ma non credo basti questo per ribaltare una gerarchia di fronte ad un investimento così importante per il portiere del futuro, della nazionale. Abbiamo indovinato un acquisto, Meret è quasi un fuoriclasse, mezzo ne teniamo di fuoriclasse in squadra e usiamolo. Pure a me piace iniziare con piedi migliori, condivido il discorso, ma non fa niente, Meret ci ha dato punti e abbiamo gli ottavi grazie a lui che ci ha salvato a Salisburgo”.

