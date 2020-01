Multe ai calciatori del Napoli: la via d’uscita e il precedente con Koulibaly

Secondo quanto riportato da “Il Mattino” oggi in edicola non è da escludere una via uscita ‘pacifica’ per la vicende delle multe per l’ammutinamento post Salisburgo.

Il quotidiano napoletano parla di un mancato accordo sulla nomina di un presidente del collegio arbitrale per discutere i arbitrati tra la SSC Napoli e i calciatori coinvolti.

Non accettata la proposta fatta dal Napoli. Il Napoli però insisterebbe con la stessa proposta e questa cosa potrebbe essere interpretata come un segnale distensivo del club.

Un comportamento simile avuto dal club con Koulibaly. Il Napoli chiese una multa (mai comminata) dopo che il difensore franco-senegalese annunciò la possibilità di lasciare la maglia azzurra.

Comments

comments