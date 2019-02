L’avvertimento di Chiariello: “Le milanesi stanno tornando”

Umberto Chiariello ha parlato a Radio CRC e ha fatto presente che i prossimi anni del Napoli saranno difficili per via del fatto che le squadre milanesi stanno tornando.

A Radio CRC Umberto Chiariello è intervenuto, e ha commentato la situazione attuale del Napoli e delle due squadre milanesi. Nel farlo ha avvertito che gli anni prossimi per la squadra napoletana non saranno facili come lo sono stati fino ad ora. Di seguito il suo commento:

“Gli eredi di Gonalons sono sempre presenti, su qualsiasi quotidiano io sfogli. Ma chi è Gonalons? Un centrocampista che ha giocato in Francia, poi acquistato dalla Roma, all’interno della quale ha fallito miseramente.

L’inter ha già bloccato Godin e sta per prendere Rakitic dal Barcellona, e tutto ciò mi scatena una profonda preoccupazione. Quando la squadra ritornerà in auge, assieme al Milan, rimpiangerete il secondo posto del Napoli.

Per la squadra, che non ha messo le basi per una crescita seria, nonostante abbia soldi, liquidità ed una società solida, gli anni futuri saranno difficili.”

