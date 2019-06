Delio Rossi: “Ilicic ha bisogno della fiducia dell’ambiente”

Delio Rossi, primo allenatore di Josip Ilicic in Italia, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per parlare del suo ex giocatore.

Lo sloveno è finito, da tempo, nel mirino del Napoli: “Ha grandissima tecnica, tante capacità, anche se a volte si prende delle pause. Lui, più di altri, ha bisogno di sentire la stima dell’ambiente addosso, sentirsi un giocatore importante. Su di lui ha fatto un lavoro importante Gasperini, che è riuscito a tirar fuori le sue qualità. Gli ha spiegato che se lui lavora in una certa maniera diventa un calciatore importante”.

