Di Caro: “Per Ancelotti una stagione da 7”

Il vicedirettore della Gazzetta dello Sport, Andrea Di Caro, ha parlato della prima stagione di Ancelotti alla guida del Napoli.

Ancora una volta il vicedirettore della Gazzetta dello Sport, Andrea Di Caro, ribadisce che la griglia iniziale non era corretta. Lo fa a Radio CRC, durante la trasmissione di Umberto Chiariello; il giornalista poi da un voto al Napoli e ad Ancelotti per questa stagione:

“Ho spiegato in più occasioni che la previsione della nostra griglia non era giusta. Obiettivamente, il Napoli meritava più attenzione ma il quinto posto era basato sul mercato effettuato. Va dato merito ad Ancelotti di aver mantenuto una struttura precisa della squadra senza sbracare. Il Napoli poteva fare di più in Europa League e gli do 7.“

