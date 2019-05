Malcuit, l’agente: “Resterà a Napoli”

L’agente di Kevin Malcuit è intervenuto a Radio Marte per parlare del suo assistito, e del fatto che rimarrà al Napoli per la prossima stagione.

Ai microfoni di Radio Marte ci sono state le parole dell’agente di Malcuit che confermano la sua permanenza al Napoli. Bruno Satin è intervenuto, infatti, anche per spegnere le voci che vogliono di un feeling non nato tra il terzino e Ancelotti.

Di seguito le sue parole:

“Non mi risulta che Kevin non sia nelle grazie di Ancelotti e che a fine stagione andrà via. Ancelotti sa gestire il gruppo e vuole sempre la rosa più forte possibile; il mister farà delle richieste alla società ma lui può essere un titolare del Napoli del futuro.

Il suo desiderio è quello di restare a Napoli e non mi risulta che la società voglia mandarlo via. Non è vero neanche che non c’è feeling tra Kevin e Ancelotti. Chi scrive queste cose? Sono balle. Tra i due c’è un ottimo rapporto.”

Poi dice la sua sulle voci di Ancelotti alla Juventus:

“Penso che Ancelotti resterà a Napoli, credo sia l’unica certezza in questo momento.”

