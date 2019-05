Di Lorenzo: “Andare al Napoli un sogno che si realizza”

Giovanni Di Lorenzo, prossimo ad essere il primo acquisto di questo mercato del Napoli, ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport.

Una lunga intervista, quella fatta dalla Gazzetta dello Sport a Giovanni Di Lorenzo, neo acquisto del Napoli. Si parte dalla partita di domenica che ha condannato l’Empoli alla Serie B (“fatico ancora a digerire il verdetto“) per arrivare al suo sogno che si avvera. Cioè quello di approdare in un grande club.

Le sue prime parole sul suo passaggio al Napoli, infatti, sono “un sogno che si avvera e giocare la Champion’s è il massimo. A Napoli poi c’è un tifo pazzesco, sarà tutto speciale.” Poi prosegue, parlando del fatto di essere allenato da Ancelotti e delle varie richieste avute:

“Non vedo l’ora di conoscere Ancelotti, che è una leggenda del calcio, ed essere allenato da lui; per me sarà un onore e tutti i suoi ex calciatori ne parlano molto bene.

Per me ricevere tante richieste è stato un motivo d’orgoglio, tra questo il Napoli mi ha voluto fortemente.”

Infine parla della sua carriera e dei modelli a cui si ispira per il ruolo:

“Sono stato fortunato, perché l’Empoli mi ha preso dopo che la Reggina è fallita investendo anche una cifra importante; poi a Matera c’è stata l’esplosione, grazie a Palladino e Autieri che mi hanno spostato sull’esterno destro.

Tra quelli a cui mi ispiro ci sono Cancelo, devastante in fase offensiva, e Florenzi, che stimo molto. L’avversario più difficile che ho affrontato è stato il Papu Gomez, un cliente scomodo.”

fonte: Gazzetta dello Sport.

