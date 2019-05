GdS – Il Napoli fa gola e Ancelotti vuole le vittorie

La Gazzetta dello Sport si sofferma sulle indiscrezioni che riguardano l’istituto Lazard ed il Napoli; inoltre fa il punto sulle richieste di Ancelotti.

Un’indiscrezione, quella lanciata da Sole 24 Ore e riportata anche dalla Gazzetta, che coinvolge l’alta finanza. Alcuni istituti sarebbero interessati ad acquistare il Napoli; una voce che trova conferma con le parole di De Laurentiis e sul fatto che ha rifiutato 900 milioni per il club.

D’altronde il Napoli è un club in saluto e con una forte crescita, come sottolinea sempre il presidente. Per ora, però, la Lazard si è interessata solo alla documentazione per un eventuale cessione del club; ma non è l’unico istituto a farlo, sia chiaro. KPMG Football Benchmark tra l’altro, nella sua lista, ha valutato la società azzurro 569 milioni.

La rosea poi prosegue, ritornando sul fatto che il feeling tra una parte della città, comprese le istituzioni, e De Laurentiis non sia “roseo”. Questo è rimarcato anche dalle proteste dei tifosi estremi, che si sono stancati di arrivare secondi e di qualificarsi alla Champion’s League. Una delusione sottolineata soprattutto quest’anno.

Da qui poi si arriva alle voci che vogliono delle divergenze tra Ancelotti e De Laurentiis, sui giocatori da acquistare; ok per i giovani di talenti, ma l’allenatore ha chiesto anche giocatori di livello con esperienza internazionale. I nomi già si conoscono: Trippier, Almendra, De Paul, Lozano.

Un rapporto non in discussione, ma se non si vince l’avventura a Napoli di Ancelotti potrebbe concludersi il prossimo anno, chiude la Gazzetta.

