UFFICIALE – Spalletti non è più l’allenatore dell’Inter

FC Internazionale Milano comunica che Luciano Spalletti non ricopre più il ruolo di allenatore della Prima Squadra.

Il Club ringrazia il tecnico per il lavoro svolto e per il percorso compiuto insieme.

A seguire è arrivato anche il post del presidente Zhang jr. che ringrazia il mister e lo saluta nel migliore dei modi. Queste le parole utilizzate dal presidente:

“Un allenatore, un mister ed un coach; hai dato sempre il massimo in qualsiasi momento, positivo o negativo. Questi due anni hanno insieme significano molto per l’Inter e soprattutto per me stesso; non dimenticheremo mai la tua dedizione per la squadra e ti ringraziamo dal profondo del cuore.

Una volta eri l’allenatore dell’Inter, ma sarai sempre il mio di allenatore. Grazie mister Spalletti.”

