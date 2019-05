Di Lorenzo, visite mediche in programma oggi a Roma

Giovanni Di Lorenzo è pronto a diventare a tutti gli effetti un giocatore del Napoli, dopo le visite mediche che si terranno oggi a Roma.

Il Corriere dello Sport fa il punto su Giovanni Di Lorenzo, primo acquisto virtuale del Napoli. Il giocatore oggi ha in programma le visite mediche a Roma e dopo di esse ci potranno già essere le firme per ufficializzare il tutto.

Un accordo raggiunto su base di cinque anni con il giocatore, mentre all’Empoli andranno all’incirca 10 milioni di euro. Dalle parole dell’agente Giuffredi, poi, si capisce che il presidente Corsi può dare il via libera già dopo le visite mediche.

Lo stesso Giuffredi poi si sofferma sulla situazione di Veretout; stando alle parole dell’agente, il giocatore francese “è innamorato della città”. Tra l’altro, il suo arrivo non da per certa la partenza di Allan che fino ad ora si dava per scontata.

