Sepe pronto a rimanere al Parma: il riscatto ci sarà

Il Parma è pronto ad esercitare il riscatto per Luigi Sepe, in prestito in questa stagione dal Napoli; inoltre c’è un discorso aperto che riguarda due giocatori azzurri.

Il riscatto di 4 milioni sarà esercitato dal Parma e Luigi Sepe dirà addio in modo definitivo al Napoli. Le intenzioni del club sono chiare ed inoltre vuole proseguire i discorsi su altri due giocatori azzurri.

A riportarlo è TvParma, aggiungendo che la società vuole continuare i discorsi per portare Marko Rog e Adam Ounas in Emilia. Nei prossimi giorni o nelle prossime settimane si saprà sicuramente di più a riguardo.

