Dimaro: sopralluogo staff azzurro a Carciato

Sopralluogo dello staff del Napoli a Carciato in vista del ritiro a Dimaro. Lo riporta Carlo Alvino con un tweet.





“Riunione organizzativa e sopralluogo in corso a Dimaro per il Napoli in vista del ritiro precampionato. Il club rappresentato dai dirigenti Nicola e Saracino e da Manuel Morabito, fitness coach componente dello staff di Ancelotti, ha ispezionato il campo di Carciato, dove gli azzurri s’alleneranno per venti giorni e dove si giocheranno tre partite amichevoli. Quest’anno, infatti, è stata abolita la trasferta a Trento”.

Comments

comments