Gli sponsor di maglia più famosi nell’intera storia del Napoli

La maglia del Napoli non è mai stata soltanto una divisa sportiva. È stata un manifesto cittadino, un oggetto di culto, una bandiera emotiva capace di attraversare generazioni
Nel calcio moderno, lo sponsor sulla maglia è diventato parte integrante dell’identità visiva di un club: finanzia ambizioni sportive, sostiene strategie commerciali, accompagna tournée, campagne globali e merchandising. Ma nel caso del Napoli alcuni marchi hanno fatto qualcosa in più: sono entrati nella memoria collettiva, legandosi a campioni, Scudetti, cadute, rinascite e nuove epoche del club azzurro.
Dai primi marchi all’azzurro commerciale: Snaidero, Cirio e Latte Berna
L’ingresso degli sponsor sulle maglie italiane cambiò il modo di guardare il calcio. Anche il Napoli, all’inizio degli anni Ottanta, iniziò a trasformare la propria casacca in uno spazio commerciale, senza perdere la forza simbolica dell’azzurro. Tra i primi nomi comparsi sul petto ci furono Snaidero, Cirio e Latte Berna, marchi che raccontavano un calcio ancora vicino all’economia reale, ai prodotti domestici, alimentari, familiari.
Cirio, in particolare, ha un valore speciale perché accompagna il passaggio verso l’era Maradona. Il marchio tornò infatti sulla maglia nella stagione 1984-85, quella dell’arrivo di Diego Armando Maradona a Napoli. Non fu ancora il Napoli dei trofei, ma fu l’inizio del mito moderno: il momento in cui una squadra ambiziosa diventò una causa popolare, una storia mondiale, un racconto calcistico irripetibile.
Buitoni, lo sponsor del primo Scudetto
Se c’è uno sponsor che per molti tifosi resta sinonimo di consacrazione, quello è Buitoni. Il marchio alimentare comparve sulle maglie del Napoli tra il 1985 e il 1988, gli anni in cui la squadra di Ottavio Bianchi costruì e poi completò l’impresa del primo scudetto. La maglia azzurra con Buitoni sul petto, Maradona sulle spalle e il tricolore all’orizzonte è diventata una delle immagini più riconoscibili dell’intera storia del calcio italiano.
Il fascino di quella sponsorizzazione nasce dalla sua semplicità. Non era un’operazione di marketing globale come quelle attuali, ma l’unione tra un brand popolare e una squadra che stava cambiando la geografia del potere calcistico. Il Napoli del 1986-87 vinse campionato e Coppa Italia, portando il Sud al centro della scena nazionale. In quella fotografia, Buitoni non è un dettaglio: è parte del quadro.
Mars, l’Europa e il secondo Scudetto
Dopo Buitoni arrivò Mars, e con Mars arrivò un’altra stagione iconica. Il marchio accompagnò il Napoli tra il 1988 e il 1991, anni di altissimo valore simbolico: la Coppa UEFA del 1989, il secondo scudetto del 1989-90 e una squadra ormai riconosciuta come potenza internazionale.
La maglia Mars ha un’estetica rimasta potentissima nell’immaginario: logo netto, contrasto deciso, azzurro pieno, Maradona ancora al centro della scena. È una divisa che parla di notti europee, di Careca, Alemao, De Napoli, Ferrara, Giuliani, e di un Napoli maturo, meno sorprendente rispetto al primo scudetto ma forse ancora più consapevole della propria grandezza.
Voiello, il legame con la città
Negli anni successivi, Voiello diede alla maglia del Napoli una connotazione fortemente territoriale. Il marchio di pasta, profondamente legato alla tradizione napoletana, comparve sulle divise azzurre dal 1991 al 1994. Fu un periodo meno vincente rispetto all’epopea di Maradona, ma la forza identitaria dello sponsor resta evidente: Voiello non era soltanto un logo, era un richiamo alla cultura gastronomica e cittadina.
In un calcio che iniziava a cambiare pelle, con televisioni, sponsor tecnici e nuovi equilibri economici, il Napoli conservava sulla maglia un segno riconoscibile della propria appartenenza. Voiello rappresentava Napoli non solo come squadra, ma come mondo culturale: cucina, famiglia, tradizione, orgoglio locale.
Gli anni difficili: Record Cucine, Centrale del Latte, Polenghi e Peroni
La seconda metà degli anni Novanta racconta un Napoli in difficoltà, e anche gli sponsor di maglia finiscono inevitabilmente per riflettere quella fase. Record Cucine, Centrale del Latte di Napoli, Polenghi e poi Peroni accompagnarono stagioni complicate, segnate da instabilità tecnica, problemi societari e dalla retrocessione del 1998.
Eppure anche questi marchi fanno parte della memoria. Non tutti gli sponsor diventano iconici perché legati ai trionfi; alcuni lo diventano perché testimoniano anni duri, quelli in cui la passione dei tifosi si misura più nella resistenza che nella festa. La maglia del Napoli, anche quando non vinceva, restava un oggetto di appartenenza.
Lete, lo sponsor della rinascita
Con Lete si apre una delle sponsorizzazioni più lunghe e riconoscibili dell’era contemporanea del Napoli. Il marchio dell’acqua minerale appare dalla metà degli anni Duemila e accompagna la ricostruzione del club dopo il fallimento, la risalita dalla Serie C, il ritorno in Serie A, l’ingresso stabile nelle coppe europee e gli anni di Cavani, Hamsik, Lavezzi, Mertens, Insigne e Higuain.
Per molti tifosi più giovani, Lete è stato ciò che Buitoni e Mars erano stati per le generazioni precedenti: il marchio della quotidianità azzurra. Ha attraversato maglie Macron, Kappa ed EA7, cambi di allenatore, vittorie in Coppa Italia, rincorse scudetto e notti di Champions League. La sua longevità ha creato riconoscibilità, anche quando il dibattito estetico sul logo rosso acceso divideva i tifosi.
MSC, dal ritorno europeo alla nuova dimensione globale
MSC rappresenta la fase più internazionale del Napoli. Già presente come partner in alcune stagioni accanto a Lete, il marchio ha assunto un ruolo centrale quando il club lo ha annunciato come front shirt sponsor e Main Global Partner, valorizzando lo slogan “From Napoli to the World”.
La scelta ha una forza narrativa evidente: Napoli è città di mare, porto, viaggio, apertura. MSC non è soltanto un marchio sulla maglia, ma un simbolo coerente con l’immagine globale che il club ha costruito dopo lo scudetto del 2022-23 e consolidato nelle stagioni successive. Anche le maglie 2025-26 firmate EA7 confermano la centralità del progetto tecnico e commerciale, con il club che presenta la divisa home come omaggio moderno alla tradizione azzurra e allo scudetto tricolore sul petto.
Sponsor moderni, nuove economie e identità del club
Il calcio contemporaneo vive di ecosistemi commerciali sempre più complessi. Non esiste più soltanto lo sponsor principale: ci sono back sponsor, sleeve sponsor, partner bancari, automotive, digitali, trading, retail e tecnologici. Il Napoli, come molti grandi club europei, si muove dentro questo scenario con accordi che allargano la presenza del brand oltre lo stadio e oltre la partita. BPER, ad esempio, è stato annunciato come Official Banking Partner fino alla stagione 2026-27, mentre la sezione partnership del club mostra una rete commerciale ormai ampia e aggiornata.
In questo contesto gli sponsor sono strumenti utili perché portano risorse, visibilità e progettualità. Il mercato si è aperto anche a brand moderni e piattaforme digitali, spesso raccontati attraverso guide, comparatori e contenuti informativi come quelli che riguardano le realtà più importanti. In tal senso, per esempio, possiamo citare NetBet promozioni senza deposito. Comunque, si tratta di esempi di come la comunicazione commerciale nel calcio e nello sport sia diventata più segmentata, online e orientata a pubblici diversi.