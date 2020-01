Dopo 20 anni torna in tv Sasamen, supereroe napoletano

SASAMEN Torna in tv dopo 20 anni il difensore della Città Il Supereroe napoletano di nuovo in campo come Web Series e in tv dal 6 gennaio.

Da una idea dei Teandria e Lello Marangio Scritto da Marco Lanzuise, Salvatore Turco, Rosario Verde, una produzione Max Adv di Massimiliano Triassi. Saranno dieci puntate sui temi di attualità di Napoli.

Queste le parti salienti del comunicato stampa:

“Ci aveva lasciato pensando che ormai Napoli potesse camminare sulle proprie gambe, avesse risolto i suoi atavici problemi di criminalità e ordine pubblico. Ma Napoli ha chiesto nuovamente il suo aiuto e dopo venti anni Sasamen ha deciso di lasciare il suo rifugio per tornare a volare nei cieli della città con il vestito da Supereroe.

Una web serie di dieci puntate, di quindici minuti l’una, che sarà trasmessa anche in tv, nelle quali saranno affrontati tutti i temi sociali della città, dalla criminalità alla camorra, dalla prostituzione, all’ambiente, dalla disoccupazione all’economia.

Rosario Verde ricoprirà sempre la parte del supereroe partenopeo; Lello Musella che nella vecchia edizione interpretava Rat Man, in questa versione è il Commissario Musella che indaga oltre che sul Supereroe anche su di un Boss della malavita interpretato da Germano Bellavia.

Marco Lanzuise, che ricopriva il ruolo del cattivo Dolomiticus nella vecchia edizione, questa volta è il cognato di Salvatore Napoli alter ego di Sasamen. Nuova entrata è Lisa Fusco che recita nel ruolo della fidanzata di Sasamen.“

