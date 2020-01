Marelli: “Nessun comunicato IFAB, è una bufala. Giornalismo italiano in coma profondo”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’ è intervenuto Luca Marelli, ex arbitro:

“Rivoluzione fuorigioco? Il 31 Dicembre qualcuno dopo il boxing day ha chiamato il segretario generale dell’IFAB, e gli ha chiesto cosa pensasse della questione relativa al fuorigioco e ha risposto in maniera generica.

Ieri Repubblica ha pubblicato un articolo titolandolo con un cambio di fuorigioco ipotizzando che c’è un cambiamento. Andando a cercare la fonte originaria, ho trovato quella in inglese che dice che al congresso di febbraio verrà indirizzata alle varie Federazioni una direttiva che riguarda il VAR e l’applicazione del protocollo.

Il giornalismo italiano in generale è in coma profondo, non c’è più una notizia, ma c’è qualcosa che si legge e sta al singolo capire cos’è successo realmente. Se dovessimo andar dietro a ciò che viene detto quotidianamente, si impazzirebbe.

Il regolamento è molto chiaro a tal proposito. Questione luce? Per individuare la luce tra i giocatori, ci dovrebbe essere una telecamera perfettamente allineata con i giocatori, quindi la polemica si sposterebbe altrettanto”.

Ricordiamo che nei giorni scorsi l’IFAB sembrava volesse modificare la regola del fuorigioco in riferimento a quelli di pochi millimetri corretti dal VAR. Il 29 febbraio in Irlanda del Nord è in programma il meeting dei membri dell’IFAB. Quel giorno si saprà di più sulla questione.

