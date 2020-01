Del Genio: “Il Napoli ha sbagliato a rifiutare le offerte in estate, ma capisco le motivazioni”

Paolo Del Genio è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli per parlare del club azzurro; per lui ha sbagliato a rifiutare le offerte in estate.

Nonostante questo, il giornalista comprende le motivazioni per cui il Napoli lo ha fatto. Di seguito le sue parole:

“Il Napoli ha sbagliato a rifiutare offerte che andavano oltre al valore effettivo dei giocatori; io la critico la società per questo, ma capisco le motivazioni. Il club ha sentito l’odore dello Scudetto, l’ha sentito vicino ed ha provato a tirare più a lungo possibile.

Ora l’abbiamo capito tutti che il gruppo storico non lo vincerà, non l’ha vinto due anni fa e non lo vincerà più, ma prima la società ci credeva sia due anni fa che con Ancelotti. Ora è chiaro, forse se fossimo andati meglio c’era ancora la speranza di riprendersi l’anno prossimo, mentre ora si andrà ad un cambio radicale.

Il Napoli deve seguire gli esempi di club come il Borussia Dortmund o l’Ajax.“

