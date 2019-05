Dopo Di Lorenzo, arriva Castagne. Già stabiliti i due prossimi obiettivi

Di Lorenzo e Castagne vicini all’azzurro. La redazione di Radio Kiss Kiss Napoli ha aggiornato sui movimenti di mercato del Napoli.

Il Napoli continua a lavorare sul mercato, e Giovanni Di Lorenzo (25)sarà il primo colpo in casa azzurra, come confermato da diverse fonti. Come riportato dalla redazione di Radio Kiss Kiss Napoli, il prossimo obiettivo del club di Aurelio De Laurentiis sarà Timothy Castagne (23), terzino destro dell’Atalanta. Dopo la chiusura per il giovane belga – riporta la redazione di Radio Goal – il Napoli si fionderà su Ismaël Bennacer (21) e Rodrigo De Paul (25).

Fonte: tuttonapoli.

Comments

comments