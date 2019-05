Rodrigo, a Valencia preparano l’addio ma La Gazzetta frena

Rodrigo, attaccante del Valencia, è un obbiettivo del Napoli. In Spagna già cercano il sostituto, la La Gazzetta dello Sport ha dei dubbi.

Rodrigo è un obbiettivo del Napoli, questo è chiaro. Tuttavia la trattativa sembra molto complicata, soprattutto per il cartellino del giocatore che oscilla tra i 65 e i 70 milioni di euro. Complicata, sì, ma viva almeno secondo quanto riporta “Superdeporte”, portale valenciano, che riferisce di come il Valencia abbia già individuato il sostituto dell’attaccante brasiliano: Rafael Leao, grancese del Lille, con cui il club spagnolo avrebbe già un trovato un accordo.

Tuttavia, nonostante queste notizie, in Italia c’è scetticismo sulla possibilità che il Napoli vada fino in fondo alla trattativa per Rodrigo. In particolare, La Gazzetta dello Sport, che fa il punto sulla situazione relativa all’attaccante naturalizzato spagnolo: “Il Valencia chiede 70 milioni di euro. Una cifra importante, che non è contemplata negli investimenti del club per giocatori del genere”. La rosea aggiunge: “Il massimo dei gol segnati nella sua carriera risale alla stagione 17-18, con 16 reti all’attivo. Insomma, non è ipotizzabile che De Laurentiis spenda 70 milioni di euro per un giocatore che garantisce le stesse reti di Mertens, Insigne e Callejon”.

