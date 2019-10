Qui Castel Volturno. I convocati per la trasferta di Torino, tona Tonelli

Seduta mattutina per il Napoli al Centro Tecnico di Castel Volturno. Gli azzurri preparano il match contro il Torino per la settima giornata di Serie A in programma domenica 6 ottobre alle ore 18. Torna Tonelli.

La squadra si è allenata sul campo 2 dove ha svolto una prima fase di riscaldamento e una serie di torelli.

Successivamente esercizi finalizzati alla reattività.

Chiusura con partita a campo largo.

Terapie per Mario Rui e Maksimovic che non saranno del match al pari di Koulibaly squalificato.

Questi i convocati per la sfida contro il Torino:

Callejon, Younes, Milik, Llorente, Mertens, Insigne, Lozano: ASSENTI: Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui.

Fonte SSC Napoli.

