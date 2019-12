Dries Mertens nelle mire del Borussia Dortmund

L’attaccante belga del Napoli, Dries Mertens, è finito nel mirino del Borussia Dortmund, che cerca un sostituto di Paco Alcacer.

A riferire quest’ultima news di mercato è Gianluca Di Marzio, tramite il suo portale online. La squadra tedesca lo cercherebbe per gennaio, in modo da sostituire efficacemente Paco Alcacer che si è infortunato.

Per ora però Mertens preferisce attendere e prende tempo; il belga, infatti, preferisce aspettare sino a giugno per capire le intenzioni del Napoli dato che è legatissimo a club e città. Dal canto suo, comunque, preferirebbe un trasferimento all’estero piuttosto che rimanere in Italia con un’altra maglia. Almeno per ora.

