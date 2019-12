UFFICIALE – Mikel Arteta nuovo allenatore dell’Arsenal. Libererà Torreira?

L’Arsenal annuncia ufficialmente l’arrivo di Mikel Arteta come nuovo allenatore, con il Manchester City che lo ha liberato.

Questo potrebbe aprire a nuovi scenari per quanto riguarda Lucas Torreira, obiettivo del Napoli; il club azzurro ha già presentato un’offerta per il prestito di 18 mesi a 3 milioni di euro e riscatto a 27 ma la cifra non soddisfa in pieno il club.

Il cambio di allenatore, comunque, potrebbe anche mischiare un po’ le carte e far evolvere la situazione. Di seguito il tweet dell’annuncio ufficiale da parte dell’Arsenal:

Welcome back, Mikel! 👋 Head coach of The Arsenal 👔 pic.twitter.com/lhsAfQ7cfq — Arsenal (@Arsenal) December 20, 2019

Comments

comments