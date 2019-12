Boga, il Napoli in pressing per giugno: ecco la proposta

Jeremie Boga, esterno offensivo del Sassuolo, è nel mirino del Napoli. Ecco quanto postato dall’esperto di mercato della Gazzetta, Nicolò Schira.

Il Napoli alza il pressing per Jeremie Boga, esterno offensivo del Sassuolo che sta facendo tanto bene in questo finale di 2019. Secondo l’esperto di mercato de La Gazzetta dello Sport Nicolò Schira, l’ex Chelsea è la prima scelta del club azzurro per la fascia sinistra. Al giocatore sarebbe stato proposto un contratto di cinque anni da 1,5 milioni netti a stagione. Un’offerta che potrebbe convincere l’ala sinistra neroverde.

Il #Napoli alza il pressing per Jeremie #Boga. L’esterno offensivo del #Sassuolo è la prima scelta sulla fascia per l’estate. Proposto un quinquennale da 1,5 milioni più bonus netti a stagione. #calciomercato — Nicolò Schira (@NicoSchira) December 20, 2019

