Negli scorsi giorni Dries Mertens ha svolto solo lavoro in palestra nel corso delle sedute di allenamento, ma ora c’è una novità importante.

Il belga, infatti, è recuperato e punta ad esserci per la partita contro il Sassuolo di domani sera. Una scelta in più per il mister Gattuso, quando dovrà scegliere chi schierare nel tridente in attacco.

