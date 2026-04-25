È stata la mano di Motta! In Italia il talento c’e

di Diego Direttore



È STATA LA MANO DI MOTTA

Non ti disunire Fabio, non ti disunire mai !



Questa frase, diventata celebre nel favoloso film del regista premio Oscar Paolo Sorrentino, ‘’È stata la mano di Dio’’, è pronunciata dal personaggio di Antonio Capuano, interpretato da Ciro Capano, un regista cinematografico nella Napoli anni 80.

L’espressione rivolta al giovane protagonista ‘’Fabietto Schisa’’, interpretato da Filippo Scotti, è un’esaltazione a non cedere al dolore e non arrendersi, nonostante la grave perdita che ha subito, la morte dei genitori.

La semifinale di Coppa Italia tra Lazio e Atalanta, ha visto trionfare la Lazio ai calci di rigore, contro ogni aspettativa.

Protagonista indiscusso della partita è stato Edoardo Motta, portiere italiano classe 2005.

Motta oltre a compiere un vero e proprio miracolo al 95 minuto, è riuscito a parare 4 rigori su 5 regalando la finale si biancocelesti.

La situazione all’interno della società laziale è molto complicata, il blocco del mercato ne è la prova insieme al nono posto in classifica.

Nonostante questo, Maurizio Sarri attraverso un’ideologia ben precisa e la sua umiltà, concede una grande soddisfazione ai suoi tifosi.

Il mister ha il coraggio di lanciare in campo un giovane italiano che lo ripaga risolvendo la partita, dimostrando come, anche dopo la tragedia della terza mancata qualificazione, in Italia esistono ancora calciatori talentuosi pronti se supportati ad emergere.

Il 13 Maggio in campo neutro, Lazio e Inter si sfideranno per la finalissima, e dal popolo napoletano c’è solo un messaggio per te Maurizio, non ti disunire mai

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