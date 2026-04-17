Ecco quando si giocherà Como-Napoli

a Lega Serie A ha comunicato anticipi e posticipi della trentacinquesima giornata di Serie A.
Partita di cartello quella tra Como e Napoli, programmata per sabato 2 maggio alle ore 18 al Sinigaglia,
mentre Inter-Parma, gara che, con alcuni incastri, potrebbe regalare la matematica vittoria dello Scudetto ai nerazzurri, verrà giocata domenica 3 maggio alle ore 20.45 a San Siro. II programma completo della trentacinquesima giornata di Serie A.
01/05/2026 Venerdì 20.45 Pisa – Lecce DAZN
02/05/2026 Sabato 15.00 Udinese – Torino DAZN
02/05/2026 Sabato 18.00 Como – Napoli DAZN
02/05/2026 Sabato 20.45 Atalanta Genoa DAZN/SKY
03/05/2026 Domenica 12.30 Bologna – Cagliari DAZN
03/05/2026 Domenica 15.00 Sassuolo – Milan DAZN
03/05/2026 Domenica 18.00 Juventus – Verona DAZN/SKY
03/05/2026 Domenica 20.45 Inter – Parma DAZN
04/05/2026 Lunedì 18.30 Cremonese – Lazio DAZN
04/05/2026 Lunedi 20.45 Roma – Fiorentina DAZN/SKY