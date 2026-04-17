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Napoli-Lazio La probabile formazione scelta da Conte

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Sabato alle 18.00 Napoli-Lazio al Maradona 

Questa la probabile formazione scelta da Conte:

Savic

Beukema Buongiorno Olivera

Politano Anguissa Lobotka Spinazzola

De Bruyne McTominay

Hojlund

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