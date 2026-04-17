Napoli-Lazio La probabile formazione scelta da Conte

Sabato alle 18.00 Napoli-Lazio al Maradona
Questa la probabile formazione scelta da Conte:
Savic
Beukema Buongiorno Olivera
Politano Anguissa Lobotka Spinazzola
De Bruyne McTominay
Hojlund
Sabato alle 18.00 Napoli-Lazio al Maradona
Questa la probabile formazione scelta da Conte:
Savic
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