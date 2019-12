Energas, primo torneo di calcio balilla umano 6 vs 6. Video all’interno

Energas mette in campo l’energia! Domenica 29 dicembre, presso la stazione di servizio di Nola – Via Palma, si è svolto il primo torneo Energas di calcio balilla umano 6 contro 6, “Energia in Campo”.

Quattordici le squadre a sfidarsi, fino alla vittoria, in ex aequo, della Scarpetta City e dell’Atletico Renato Verde, due squadre che hanno dimostrato grande spirito sportivo oltre che preparazione atletica.

Il terzo e quarto posto, invece, sono stati conquistati dalla Squadra 17 ANVVFC e dal Flamengo Via Argine. Presente anche la Uildm (UNIONE ITALIANA LOTTA ALLA DISTROFIA MUSCOLARE) che Energas sostiene nella sua meritoria attività Grande e amichevole partecipazione dei calciatori del S.S. Nola 1925, che hanno sia preso parte attivamente al gioco che arbitrato.

Molti i premi messi in palio dagli sponsor Euronics Tufano, Pensofal, Caffè Borbone e Garofalo, sia per i partecipanti alla gara che per i fortunati 10 vincitori della lotteria di fine anno. Media partner dell’evento è stato Canale 8, con i suoi cronisti live Salvatore Calise e la giornalista, inviata, Italia Mele.

Edda Cioffi, Pasqualina Sanna, Rita Corrado e Stefania Iodice sono state le bellissime madrine dell’evento. Presente anche il sindaco di Nola ing. Gaetano Minieri, l’assessore allo sport dott.ssa Elvira Caccavale l’assessore all’ambiente avvocato Scolavino.

Sponsor istituzionale Energas: SSC Calcio Napoli.

Potete guardare il video dell’evento di seguito:

Fonte foto: energiAzzurra.

