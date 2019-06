Europei Under 21, l’Italia schianta la Spagna

Al debutto agli Europei Under 21 l’Italia di Meret travolge la Spagna di Fabian Ruiz 3 a 1; a segno Chiesa, doppietta, e Pellegrini.

Gli azzurrini di Di Biagio vincono per 3 a 1 contro la Spagna, al debutto per gli Europei Under 21. Una vittoria arrivata con la doppietta di Chiesa e gol di Lorenzo Pellegrini; Fabian Ruiz non è riuscito a concludere la partita per via di un piccolo infortunio e alla ripresa non è sceso in campo.

Di seguito risultato e marcatori:

Italia – Spagna 3 – 1

9′ Ceballos, 36′, 64′ Chiesa, 82′ Pellegrini Lo. (Rigore)

Comments

comments