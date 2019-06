Mondiale femminile, Italia-Brasile: le formazioni ufficiali

Alle 21 ci sarà Italia-Brasile, l’ultima partita della fase a gironi del Mondiale femminile; le azzurre hanno l’opportunità di passare come prime.

Un punto separa le azzurre dal passaggio della fase a gironi del Mondiale femminile come prime del gruppo. Senza contare l’altra possibilità: perdere con un gol di scarto mentre l’Australia ne dovrebbe fare almeno 5. Per il Brasile invece la vittoria è necessaria per avere la speranza di passare.

Di seguito le formazioni ufficiali delle due nazionali, che si sfideranno alle 21:

ITALIA (4-3-3): Giuliani; Guagni, Gama, Linari, Bartoli; Galli, Giugliano, Cernoia; Girelli, Giacinti, Bonansea. Ct. Bertolini.

BRASILE (4-5-1): Barbara; Leticia Santos, Kathellen, Monica, Tamires; Ludmila, Andressinha, Thaisa, Marta, Debinha; Cristiane. Ct. Vadao.

