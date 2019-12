Eurorivali. Il Barcellona batte l’Alaves 4-1 con super Messi

Per la diciottesima giornata della Liga spagnola il Barcellona, avversario del Napoli negli ottavi di Champions League. ha sconfitto 4-1 l’Alaves mantenendo con 39 punti il primo posto in classifica in attesa della gara del Real Madrid impegnato domani in casa con l’Athletic Bilbao.

Per la diciottesima giornata della Liga spagnola il Barcellona, avversariuo del Napoli negli ottavi di Champions League. ha sconfitto 4-1 l’Alaves mantenendo con 39 punti il primo posto in classifica in attesa della gara del Real Madrid impegnato domani in casa con l’Athletic Bilbao.

Partita non esaltante dei catalani contro l’Alaves 15° in classifica. Solita trama di gioco con Barcellona padrone del campo, tanto possesso palla con improvvise verticalizzazioni e scambi nello stretto apprezzabili. Come sempre quando Messi parte palla al piedecrea pericoli agli avversari ed è uno spettacolo da vedere. Da rivedere la fase difensiva dei catalani che ha offerto qualche occasione di troppo al modesto Alaves.

Nel primo tempo dopo un gol annullato a Messi al 9′ per netto fuorigioco, il Barcellona passa in vantaggio al 14′ con un gran destro di Griezmann su assist di Suarez dopo un travolgente spunto di Vidal. Proprio Vidal nei minuti di recupero raddoppia per i catalani.

Nella ripresa gol annullato a Griezmann al 51′ per un netto fuorigioco prima del gol al 56′ di Perez Pons. Ma Messi non ci sta e al 70′ segna un gol dei suoi e porta il Barcellona sul 3-1. Al 74′ il VAR assegna un rigore al Barcellona che Messi lascia a Suarez e l’uruguaiano non sbaglia per il 4-1 dei catalani.

Questa la formazione iniziale schierata da mister Valverde:

(4-3-3): Ter-Stegen; Sergi Roberto, Piquè, Umtiti, Jordi Alba; Vidal, Buquets, Alena; Messi, Suarez, Griezmann.

Comments

comments