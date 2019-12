Finalissima Mondiale per club: le formazioni ufficiali di Liverpool e Flamengo, diretta TV in chiaro

In Qatar è in corso di svolgimento il mondiale per club. In programma oggi la finalissima che assegna il titolo tra Liverpool e Flamengo.

Si gioca oggi alle 18:30 ora italiana allo stadio Internazionale di Khalifa la finalissima del mondiale per club, in DIRETTA TV IN CHIARO SUL CANALE LA 20 DI MEDIASET, tra gli inglesi del Liverpool campioni d’Europa e i brasiliani del Flamengo campioni del Sudamerica.

Il Liverpool che ha vinto 6 Coppe dei Campioni/Champions League non è mai riuscito a vincere un mondiale per club. Il Flamengo di Zico ha vinto il titolo nel 1981 battendo in finale proprio il Liverpool per 3-0.

Sette le squadre partecipanti alla competizione che vede ormai delineare la classifica finale:

Monterrey (Messico) – campioni del Nord-Centro America; Al-Hilal (Arabia Saudita) – Campioni d’Asia; Esperance (Tunisia) – Campione d’Africa; Al-Sadd (Qatar) – Campione del Qatar paese ospitante; Hienghéne Sport (Nuova Caledonia) – Campione dell’Oceania.

Queste le formazioni ufficiali delle due finaliste.

Big changes for @LFC see the likes of @trentaa98, @VirgilvDijk, Sadio Mane and Roberto Firmino enter the starting XI.@Flamengo stick with the line-up that booked their place in the final. pic.twitter.com/CLRMDkZQry — FIFA.com (@FIFAcom) December 21, 2019

