Ancelotti, prime parole da allenatore dell’Everton: “Obiettivo è essere competitivi”

Carlo Ancelotti ha rilasciato una breve intervista come nuovo allenatore dell’Everton, dove ha parlato anche degli obiettivi.

Nella breve intervista non si fa nessun cenno all’esperienza al Napoli, anche perché ad Ancelotti non è rivolta nessuna domanda in merito. Di seguito le parole del nuovo allenatore dell’Everton:

“Sono eccitato di essere qui, in uno dei più grandi club in Inghilterra. Farò del mio meglio, penso che il club abbia una grande storia e con una grande ambizione. Sono qui per migliorare la squadra e metterci più qualità; farò del mio meglio.

L’obiettivo è essere competitivi in Premier League ed in Europa, dobbiamo lavorare per questo ma non siamo così lontani. I fan dell’Everton devono rimanere vicini alla squadra, io ho belle memorie dei tifosi e della squadra.

L’Everton è l’unica squadra che non ho battuto qui in Premier e l’ultima partita l’ho giocata proprio qui al Goodison Park. Per i giocatori è importante avere i propri tifosi vicini alla squadra; l’obiettivo è essere competitivi e cercare di vincere.

L’obiettivo è quello di raggiungere la Champions League o l’Europa League; sono qui per cercare di fare questo, ci sono anche altre competizioni in Inghilterra: FA Cup, Carabao Cup. Non sarà immediato, ma si può fare. Sono felice di essere qui e tutti sono rispettosi, il mio sogno è di portare qui il successo.“

Comments

comments