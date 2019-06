Fabian Ruiz esaltato da ct della Spagna U21

Il ct della Spagna U21 esalta il centrocampista del Napoli Fabian Ruiz ed il lavoro fatto con Ancelotti nel corso di questa stagione.

Luis De La Fuente, ct della Spagna U21, applaude Fabian Ruiz ed Ancelotti per il lavoro fatto in questa stagione al Napoli. In particolare definisce il lavoro fatto dall’allenatore con il centrocampista eccezionale; di seguito le parole del ct, riportate da La Gazzetta dello Sport:

“Ha fatto una stagione sensazionale, il suo successo è dovuto al grandissimo lavoro fatto da Carlo Ancelotti. Non solo gli ha dato spazio ma l’ha amministrato, facendolo crescere in maniera incredibile.

Si poteva perdere perché veniva da un calcio molto diverso da quello del Napoli ma è migliorato tantissimo, è sulla strada giusta. Su di lui punto tantissimo, questa è una bella rampa di lancio: lui può seguire lo stesso cammino di stelle come Isco, Saul e Thiago Alcantara.”

