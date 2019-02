Fedele: “Smantellata la catena sinistra migliore in Europa, Callejon fa il mediano e non segna più”

A Marte Sport Live, trasmissione in onda su Radio Marte è intervenuto Enrico Fedele, procuratore.

“Ancelotti se sposa il progetto della società va benissimo e a Napoli è stato aziendalista perchè non ha imposto le sue idee anche in sede di mercato, ma ha sposato in pieno il progetto Napoli in pieno.

Mal di gol? Sono mancati i gol di Hamsik, di Callejon e lo stravolgimento tattico di Ancelotti ha portato ad avere gli stessi gol degli attaccanti, ma sono venuti meno quelli dei centrocampisti. Lo stesso Callejon che fa più il mediano non è più lucido sotto porta. La catena di sinistra del Napoli era la più forte d’Europa, ma è stata smantellata.

Le “strane” operazioni della Juve? Le operazioni della Juve non sono strane, semplicemente la gente non sa le cose ed ignora le situazioni che avvengono in ogni società di capitale. La Juve sa acquistare i giovani perchè poi giocano a grandi livelli”.

Comments

comments