Il Mattino, Roano: “Assurdo non rispettare i tempi per il cambio dei sediolini, in America in meno tempo costruiscono i grattacieli”

Luigi Roano, giornalista del quotidiano Il Mattino, ha parlato, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, della situazione dello stadio San Paolo.

“Domani verranno assegnati i lavori all’azienda che si occuperà della sostituzione dei sediolini, forse l’assessore Borriello ha messo le mani avanti ipotizzando la possibilità di avere una parziale sostituzione dei sediolini per le Universiadi. Sarebbe onestamente allucinante questa eventualità, sarebbe un brutto biglietto da visita per la città. In America in dieci settimane si costruiscono i grattacieli, qui si tratta di cambiare dei sediolini. Ci sono ditte che in 20 giorni ti mettono 60mila sediolini…”.

Comments

comments