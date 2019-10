Mancini: “Io come Pozzo? Mi mancano una partita e due Mondiali”

Il c.t. dell’Italia, Roberto Mancini, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla vigilia della partita di domani col Liechtenstein. Tra i vari argomenti trattati anche quello del record di vittorie di Pozzo.

Sulle richieste ai Club: “Capisco che chiedere uno stage non cambierebbe molto a noi. Se potessimo cambiare qualcosa sarebbe quella di finire il campionato prima ma per fare riposare un po’ i giocatori, non per averli prima”.