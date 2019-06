Fifa, Platini attacca duramente Gianni Infantino

L’ex presidente Uefa ed ex calciatore della Juventus, Michel Platini, attacca Gianni Infantino a due giorni dal congresso per eleggere il presidente Fifa.

Michel Platini non si risparmia e va all’attacco di Gianni Infantino, a due giorni dal congresso per eleggere il presidente Fifa. Un’elezione che dovrebbe confermare l’attuale presidente; inoltre, l’ex calciatore della Juventus non esclude che Infantino centri qualcosa nei problemi che ha avuto. Di seguito le sue parole:

“Infantino è un ottimo segretario ed un ottimo giurista, ma non ha credibilità come presidente della Fifa. Questo perché criticava sempre la Fifa; come può riuscire a promuovere il calcio femminile se lo ha sempre preso in giro?

Io so che Infantino ha visto il procuratore generale svizzero nel luglio 2015… sono tutti amici, fra Zurigo e Berna. Ma non immagino che abbia potuto agire contro di me. Non ho alcuna accusa contro di lui, ma so quello che non ha fatto.

Quando fui scagionato dalla giustizia svizzera, nel maggio 2018, avrebbe potuto chiedere alla commissione etica della FIFA di sospendere la mia condanna, e non l’ha fatto.“

