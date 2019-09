FIFPro World XI, il Napoli si congratula con Koulibaly

Poche ore fa è stata annunciata la lista dei 55 candidati al premio FIFPro World XI, indetto dalla FIFA, e tra i difensori c’è anche Kalidou Koulibaly.

Il Napoli, tramite il proprio account Twitter, si è voluto congratulare con il possente difensore senegalese, scrivendo: “Tra i candidati in lizza per la FIFA FIFPro World11 c’è anche Koulibaly. Congratulazioni!”.

@sscnapoli Congratulations! @kkoulibaly26 has been selected for the @FIFAcom @FIFPro #World11 shortlist by his fellow professional footballers. 👏

