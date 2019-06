Finale Champions League: questa sera Tottenham-Liverpool, diretta TV in chiaro

Il derby inglese Tottenham-Liverpool nella finale dello stadio Wanda Metropolitano di Madrid elegge la squadra campione d’Europa.

Il Tottenham è arrivato secondo nel Gruppo B alle spalle del Barcellona ed eliminando Inter e PSv. Ha poi eliminato negli ottavi di finale il Borussia Dortmund, nei quarti di finale il Manchester City e in semifinale l’Ajax. La squadra allenata da Pochettino nella sua storia ha vinto 1 Coppa delle Coppe nel 1963, 2 Coppe Uefa nel 1972 e nel 1984.

Il Liverpool è arrivato secondo nel Gruppo C dietro il PSG ed eliminando il Napoli per un solo gol di differenza e la Stella Rossa. Ha poi superato gli ottavi di finale il Bayern Monaco, i quarti di finale con il Porto la semifinale con il Barcellona. Il Liverpool allenato da Klopp, nella sua storia ha vinto 5 Coppa dei Campioni/Champions League nel 1977, 1978, 1981, 1984 e 2005 con Rafa Benitez in panchina. Inoltre ha vinto 3 Coppe Uefa nel 1973, 1976 e nel 2001, 3 Supercoppe Uefa nel 1977, 2001 e 2005.

La squadra vincente affronterà a Istanbul il Chelsea nella finale di Supercoppa Europea mercoledì 14 agosto.

La finale è possibile seguirla sui canali Sky oppure in chiaro su RaiUno. Arbitra lo sloveno Damir Skomina. Fischio d’inizio ore 21:00.

