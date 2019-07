Finale: Napoli-Cremonese 3-3 più ombre che luci

Terza e ultima amichevole stagionale sul campo sportivo di Carciato, nel corso del ritiro del Napoli a Dimaro-Folgarida nella splendida Val di Sole in Trentino.

Dopo la sconfitta per 1-2 con il Benevento compagine di Serie B e la vittoria per 5-0 sul Feralpisalò squadra del campionato di serie C, il Napoli affronta la Cremonese di mister Rastelli altra squadra che la prossima stagione gioca nel campionato di Serie B.

Napoli e Cremonese nei 29 precedenti non si sono mai sfidati in una gara amichevole.

Arbitra la gara Lovidon di Padova davanti a 3.500 spettatori.

90′ – Senza neanche un minuto di recupero termina l’incontro: Napoli-Cremonese 3-3.

88′ – Doppia occasione Napoli con Tutino e Verdi ma non tirano in porta con il portiere a terra e la difesa libera

85′ – Errore di Luperto che libera al tiro Soddimo ma Meret è pronto alla respinta.

75′ – PAREGGIO CREMONESE – Callejon sbaglia l’appoggio a Elmas Soddimo da metà campo calcia di prima trova Meret fuori dai pali la palla colpisce prima la traversa carambola sul portiere azzurro e finisce in rete.

70′ – GOL DEL NAPOLI – Younes appena entrato trova il varco gusto con un bel diagonale su imbuca di Verdi

68′ – ELMAS entra al posto di Malcuit.

65′- Doppio cambio nel Napoli: Tutino per Milik e Younes per Insigne

63′ – Gaetano fa pressing alto sull’uscita della difesa avversaria ruba palla serve Milik che s mista al liberissimo Di Lorenzo che calcia sul portiere ma l’arbitro ferma l’azione per fuorigioco.

56′ – Diagonale dalla sinistra di Piccolo che costringe Meret ad una parata complicata.

54′ – GOL DEL NAPOLI – Sugli sviluppi di un calcio d’angolo la palla arriva a Verdi che da fuori area fa partire un tiro che deviato dalla testa di un difensore finisce in rete.

18:28 – Prende il via il secondo tempo

SOSTITUZIONI NAPOLI NELL’INTERVALLO: Maksimovic per Manolas, Luperto per Chiriches, Di Lorenzo per Hysaj, Mario Rui per Ghoulam e Malcuit per Zielinski, Verdi per Mertens.

45′ – TERMINA IL PRIMO TEMPO: Napoli-Cremonese 1-2

44′ – Ribaltamento di fronte e solo n area Boultam tira alto

43′ – Napoli vicino al pareggio con Insigne con un tiro che termina di poco a lato.

42′ – GOL CREMONESE – Palleggio al limite dell’area della Cremonese dalla destra parte un rasoterra che pesca al limite dell’area Arini che di prima intenzione prende in controtempo Meret e riporta la Cremonese in vantaggio.

39′ – Milik riceve palla con un palleggio si libera per il tiro ma non centra la porta.

37 – GOL DEL NAPOLI – Mertens entra in area in dribbling viene atterrato e dagli undici metri Insigne trasforma il penalty.

27′ – Zielisnki si libera fuori area e fa partire un tiro che sfiora il palo alla destra di Agazzi.

15′ – Arriva la prima azione pericolosa del Napoli con un tiro da fuori area di Chiriches che costringe Agazzi al’angolo.

11′ – GOL DELLA CREMONESE – Sullo sviluppo dell’angolo Arini spizza di testa e batte Meret

10′ – Leggerezza in disimpegno di Gaetano Mogos ruba palla tira dalla distanza e costringe Meret alla deviazione in angolo.

7′ – Dopo un’azione del Napoli fermata per fuorigioco di Callejon la Cremonese arriva al tiro dalla distanza con Migliore e impegna Meret in una parata a terra

ore 17:30 – Inizia la gara con il Napoli che batte il calcio d’inizio del primo tempo.

Le due squadre sono in campo per la fase di riscaldamento. Fa il suo ingresso in campo anche Elmas accolto dall’applauso del numeroso pubblico presente.

Questo l’undici iniziale scelto da mister Ancelotti:

(4-2-3-1): Meret; Hysaj, Manolas, Chiriches, Ghoulam; Gaetano, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne; Milik.

A disposizone: Karnezis, Idasiak; Malcuit, Di Lorenzo, Maksimovic, Luperto, Mario Rui, Tonelli; Elmas; Verdi, Younes, Tutino.

Ancora in vacanza: Ospina, Koulibaly, Allan, Fabiàn e Ounas.

