l Napoli a Dimaro giorno 18: il report della seduta mattutina di allenamento

Giorno 18 di ritiro del Napoli a Dimaro-Folgarida in Val di Sole in Trentino. In programma solo la seduta mattutina di allenamento mentre nel pomeriggio si gioca l’amichevole Napoli-Cremonese.

Spalti pieni malgrado il mercoledì feriale, anche se tanti tifosi hanno raggiunto Dimaro per assistere all’amichevole di oggi contro la Cremonese.

Dopo i soliti esercizi in palestra la squadra ha iniziato il riscaldamento sul campo con degli allunghi e quindi una partita di pallamano con conclusione di testa sul campo da 20 metri.

La squadra ha ora iniziato degli esercizi sulla velocità anche con ostacoli bassi.

Prove di schemi offensivi con l’azione che parte dai centrali di difesa, passa per Zielinski che la smista sugli esterni oppure verticalizza sui trequartisti. La finalizzazione prevede l’attacco della porta avversarioa con la prima punta sul primo palo, il trequartista centrale al centro e l’esterno d’attacco che accentratosi per lasciare spazio ai terzini di fascia attacca il secondo palo.

La squadra ha poi iniziato le esercitazioni sui cross dalle fasce quindi sui calci piazzati con la barriera fatta di sagome.

Alle 12:00 termina l’allenamento. Appuntamento dalle 17:15 con la diretta testuale della partita Napoli-Cremonese.

