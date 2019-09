Meret parla dell’esordio in Champion’s: “Sono molto emozionato”

Alex Meret è intervenuto ai microfoni di Sky e ha parlato del suo esordio in Champion’s League con il Napoli; il portiere azzurro si è detto molto emozionato.

Ai microfoni di Sky è intervenuto Alex Meret, prima di Napoli-Liverpool. Il portiere azzurro si è detto molto emozionato dell’esordio in Champion’s League, dato che l’anno scorso non ha potuto giocare per l’infortunio.

Di seguito le sue parole:

“Sono molto emozionato, ma anche molto concentrato. Un sogno che si realizza, ma ora penso solo a fare bene in campo in questa partita.

La mia famiglia mi ha seguito fin da piccolo, è una cosa importantissima per me. Per me è un piacere e un orgoglio, un’emozione ancora di più vederli oggi. Sono sempre stati la mia forza, oggi ancor di più.“

Comments

comments