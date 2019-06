Hysaj è il favorito per sostituire Joao Cancelo

La Stampa riporta che la Juventus ha deciso di puntare su Elseid Hysaj per sostituire Joao Cancelo, in trattativa con il Manchester City.

Da Torino arrivano nuove voci di mercato che riguardano da vicino la Juventus e Elseid Hysaj. A quanto pare il club bianconero lo avrebbe scelto come prima alternativa nel caso in cui Joao Cancelo lo lasci. Il terzino portoghese potrebbe andare al City, che però non vuole andare oltre i 50 milioni (la Juventus lo valuta sui 60).

Il quotidiano riferisce che, oltre a Hysaj come prima alternativa, l’altro nome sulla lista è quello di Kieran Trippier, accostato anche al Napoli.

